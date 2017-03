Las zonas de baño de Tacoronte se encuentran en mal estado

Sí se puede denuncia que la situación en el litoral del municipio es ‘insostenible’

“Hemos contado con un buen invierno, por lo que la afluencia de personas residentes a nuestras zonas de baños no ha cesado –con el consiguiente perjuicio causado hasta ahora–, a ello se une que entramos ahora en una temporada en la que contamos con mayor afluencia de turistas, lo que hace si cabe más insostenible la situación”, declaraba la portavoz del grupo municipal ecosocialista, Violeta Moreno, en referencia al mal estado de la costa y de las zonas de baño de Tacoronte.

Tras varios años de denuncia la situación en el litoral del municipio continúa empeorando y a pesar de todo “el gobierno municipal sigue prefiriendo el abandono”.

Los desperfectos en las zonas de baño de Tacoronte dificultan el tránsito

“El piso de las zonas transitables y de acceso a la piscina de Mesa del Mar tiene un manto de algas verdes que convierte el suelo en una pista de patinaje, con el consiguiente peligro para cualquier persona que quiera acercarse a la piscina”, señala la portavoz ecosocialista.

Son sólo algunos ejemplos del estado de abandono de las zonas de baño de Tacoronte, donde además no hay escaleras para acceder a la orilla, las barras del entorno de la piscina están sueltas, no existe vigilancia y no se indica nunca el estado del mar, con el riesgo que todo ello supone para la seguridad de los bañistas y visitantes.

El Ilustrador