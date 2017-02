Familias de La Laguna afectadas por la mala gestión de Visocan

Se ven obligadas a asumir deudas de alquiler por miedo al desahucio

Las 187 familias que habitan en los dos residenciales de Geneto (La Laguna) propiedad de Visocan se encuentran en una situación muy complicada. Así lo ha denunciado recientemente la Plataforma por la Dignidad, que estará presentando peticiones individuales y colectivas a la señora Consejera y Presidenta de Visocan, Cristina Valido, en la sede de Santa Cruz de Tenerife en el Edificio El Cabo.

Visocan les prometió pagar una cuota acorde a sus ingresos

El compromiso del alcalde de La Laguna y el Director del Instituto Canario de la Vivienda suscrito en 2015 se basaba en 6 puntos entre los que se destacaba que as familias acogidas a este plan pagarían cuotas de alquiler y suministro de acuerdo a sus ingresos netos.

Sin embargo se ha demostrado que no se están cumpliendo estas promesas. No sólo en cuestiones de pagos y en el hecho de que los afectados, solo por miedo al desahucio, estén asumiendo deudas pasadas que saben que no van a poder pagar. También porque en los dos bloques de edificios de Geneto, propiedad de Visocan, estas 187 familias con problemas económicos viven en condiciones precarias, con humedades, viviendas con desperfectos en las instalaciones eléctricas y los acabados y sin recursos sociales o comerciales en los alrededores.

