Videojuego de Netflix con los personajes de sus series

‘Netflix Infinite Runner’ es la nueva campaña del servicio de streaming para dar publicidad a su catálogo

Últimamente Netflix nos tiene acostumbrados a campañas de publicidad poco ortodoxas. Si las pasadas Navidades sorprendía con unos enormes carteles de felicitación protagonizados por Pablo Escobar, ahora lo hace con algo un poco más animado: ‘Netflix Infinite Runner’.

El videojuego de Netflix recurre a las caras más conocidas de la plataforma de contenidos streaming (entre ellos el popular narcotraficante colombiano) para hacernos más agradables los ratos muertos en la oficina y afianzar nuestra pasión por las series.

Esquivar obstáculos pixelados en el nuevo videojuego de Netflix

La dinámica de la historia es siempre la misma, pero no por ello el videojuego de Netflix deja de ser entretenido. Eso sí, hay que estar preparados para enfrentarse al característico toque ochentero de las imágenes pixeladas y de la música machacona. Pero eso forma parte de su encanto.

Además, para completar la misión que se te encomienda (básicamente superar obstáculos y recoger objetos) podrás escoger entre los protagonistas de cuatro de las series más exitosas de la cadena: Pablo Escobar (Narcos), Marco Polo (Marco Polo), Piper Chapman (Orange is the new black) y Mihe Wheeler (Stranger things). Cambian las melodías y el entorno, pero la dinámica del videojuego de Netflix es siempre la misma. Básicamente, para pasar el rato.

El Ilustrador