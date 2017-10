Inexistencia de expedientes por vertidos al mar en La Laguna

Durante los últimos seis años no se ha registrado en el Ayuntamiento ninguna sanción o expediente por lo sucedido con el vertido de aguas residuales

Los vertidos al mar en La Laguna siguen siendo un tema polémico en este Ayuntamiento tinerfeño. Recientemente, el grupo municipal Unid@s se puede ha publicado una información en su web asegurando que durante los últimos seis años el Consistorio no ha registrado ninguna sanción o expedientes referente a este tema.

Idaira Afonso, edil de Unid@s se puede, ha insistido en la “Sorprendente respuesta que nos dio la concejala si tenemos en cuenta que más del 40 % del agua que recibe la EDAR de Valle Guerra, responsabilidad del Cabildo Insular, se vierte al mar sin tratamiento alguno o que tenemos constancia de varias denuncias por vertidos en la costa lagunera en los últimos años. ¿No se van a pedir responsabilidades? Parece que no”.

El Ayuntamiento se desentiende de los expedientes por vertidos al mar en La Laguna

Este mismo verano y como consecuencia de un vertido detectado en el Paseo de La Punta, Unid@s se puede presentaba una denuncia. “Hace unos días nos reunimos con técnicos de Teidagua y nos explicaron que era una antigua salida al mar de un desagüe irregular que los propietarios de dos edificios habían hecho escavando en la propia piedra hace décadas y que actualmente, al haber desaparecido el tapón que cerraba la entrada y penetrar en la cavidad la mar, arrastraba los restos orgánicos que allí se encontraban”, explica Afonso. Asimismo, afirma que “los técnicos de Teidagua incluso se jugaron el físico accediendo a la cavidad para comprobar qué había, comprobando que las emisiones de gases eran altamente peligrosas en el interior del conducto”.

La formación política decidió investigar los expedientes por vertidos al mar en La Laguna que se habían presentado hasta la fecha, quedando sorprendidos con la respuesta de Mónica Martín, la edil responsable de aguas, que aseguraba que no se han producido dichos vertidos.

La edil llegó a asegurar en una entrevista que no es un vertido (porque no es de la red pública, sino de un particular), que la excavación y vertido irregular es de hace tiempo y poco más. Sin embargo, en el verano de 2016 se publicaba una noticia sobre que se habían estado acometiendo obras en el Paseo de La Punta por una fuga de la que era complicado averiguar su origen. Posteriormente se determinó que se encontraba en una acometida de aguas residuales perteneciente a sendas propiedades privadas de la zona, las mismas a las que hace referencia Mónica Martín.

