La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife localiza un furgón que realizaba repartos de comida sin la autorización pertinente

La denuncia de un ciudadano conocedor de este sistema ha sido la clave en la detección del transporte irregular de comida entre hospitales llevada a cabo por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Tal como confirmaba el conductor del vehículo, un varón de 24 años, la prestación de este servicio entre los dos principales hospitales del área metropolitana se realiza de manera habitual en una ruta de aproximadamente 10 minutos. El principal problema es que, tal como pudo constatar la Policía Local de la capital tinerfeña, el vehículo no está autorizado para la realización de este tipo de servicio.

El Cabildo y las autoridades sanitarias de la isla han sido informadas del transporte irregular de comida entre hospitales

Tras ser detectado el furgón sospechosos del transporte irregular de comida entre hospitales se le solicitó al conductor la documentación necesaria para dicho servicio. Éste no sólo no estaba en disposición de dichas autorizaciones sino que el vehículo no estaba acondicionado para el transporte de comida.

El furgón pertenece a una empresa de alquiler de vehículos y no se trata de un medio de transporte refrigerado, ni isotérmico, frigorífico o calórico, por lo que no puede llevar comida a temperatura ambiente, servida ya en platos y en bandejas dentro de los carritos metálicos listas para el reparto, como era el caso.

La Policía Local impuso la sanción correspondiente y ya ha dado parte de lo sucedido al área de Transporte del Cabildo de Tenerife, a las autoridades sanitarias y a los dos hospitales implicados.

