Toros para menores en TVE

Educar a los menores en el respeto por la vida, por el medioambiente, por los animales…, para que de un plumazo te tumben el discurso los atrasados mentales que defienden el espectáculo de la tortura y asesinato de toros, dicen que es tradición. Lo peor es que utilicen como herramienta un ente público, pagado con el dinero de todos -con el mio también-, en nombre de lo peor de una cultura propia del medievo (de ahí lo de atrasados).

Cuando veo citas o noticias que acaban con la etiqueta #marcaespaña ya no suelo escandalizarme. Pero cuando se trata de educar en la violencia, en el maltrato, o en contra de los valores humanos que pueden conseguir una sociedad mejor sí que me afecta. Este es el caso que hoy comentamos.

A pesar de existir una Ley de protección a la infancia, específica para medios de comunicación, el Mandato Marco a la corporación RTVE, publicado en el BOE de 30 de junio de 2008, en la citada televisión pública se interpreta que este espectáculo cruento no afecta al “desarrollo psíquico o moral de los menores”. La citada Ley sigue diciendo “(RTVE) … se compromete a trabajar en colaboración con las instancias educativas para promover la educación y el aprendizaje de la población infantil y juvenil”, lo que -al parecer- en ese Estado se entiende como el fomento de la tauromaquia.

Todo ello a través de un programa fijo en la programación que se titula Tendido cero, y que asegura públicamente tener como fin “informar al aficionado y atraer al profano”. Ni Hitler hablaba tan claro en su propaganda. Todo ello emitiendo los domingos al medio día, mientras en la Ley de 30 de junio de 2008 se hablaba de un horario de especial protección para la infancia y juventud comprendido entre las 2 y las 22 horas.

Este año se cumplen cuarena de la Declaración universal de los derechos del animal, reconocida por la Unesco y la ONU. La españa actual continúa incumpliendo el tratado y fracciones tan específicas como la del artículo 3, donde se dice que “Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles” y, si lo analizamos bien, se incumple casi la totalidad de la Declaración. Esa es la “marca españa” real que se muestra al resto del planeta, no la naturalizada que intenta vender la televisión pública o el propio gobierno del Estado.

De abusar de los animales, explotarlos, torturarlos y asesinarlos, a hacerlo con humanos hay solo un paso. Así que no se extrañen los españoles si fuera los tratan como escoria humana, como bárbaros… porque motivos hay, verlos cuesta un poco si viven en España.

Como sea, este es otro de esos motivos más por los que no quiero ser español, uno de los que me anima a descalificar a un pueblo entero y no solo a su gobierno. Solo tendrían que mirar a su izquierda en el mapa y aprender de Portugal, donde no se mata un toro en espectáculo publico desde 1900, mucho antes de la Declaración universal de los derechos de los animales. Son más de cien años de atraso y ya Franco no es el culpable.

Pedro M. González Cánovas

militante de Alternativa Nacionalista Canaria – ANC