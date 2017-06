Encontrado un tesoro nazi en Argentina

Tras a puerta oculta de una biblioteca se encontraba una habitación repleta de objetos de la Alemania de Hitler

Las autoridades argentinas trabajaban en el marco de una operación contra el contrabando de arte chino cuando hallaron este peculiar tesoro nazi escondido en una habitación secreta. Se han contabilizado un total de 75 piezas de lo más variadas, desde relojes de arena a cuchillos, juguetes y hasta un busto de Hitler, todos ellos marcados con la esvástica. Se cree que esta colección de objetos perteneció a miembros del régimen exiliados en la República de Argentina.

El tesoro nazi estaba en perfectas condiciones y organizado en estanterías

Por las condiciones en las que se encontraban las piezas de este tesoro nazi localizado por las autoridades argentinas, todo parece apuntar a que estaban destinadas a comercializarse en el mercado negro.

La colección que fue hallada prácticamente por casualidad se encontraba en el domicilio de un coleccionista y comerciante de antigüedades residente en Béccar, al norte de Buenos Aires. A pesar de lo sospechoso de la situación, no se ha probado que exista ningún delito ya que no hay constancia de que el anticuario tenga ninguna relación con el régimen nazi y por el momento no se ha aclarado el origen de las piezas, por lo que su propietario no ha sido detenido. Lo único que según las autoridades se constata con el descubrimiento de este tesoro nazi es la estrecha relación existente entre el país y dicho régimen cuando al término de la II Guerra Mundial Argentina se convirtió en el refugio de muchos criminales de las altas esferas del nazismo.

