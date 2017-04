El telurio en Canarias despierta el interés de la comunidad internacional

Industria informa al Gobierno de Canarias de que la localización de este recurso mineral no implica de manera automática su extracción

Ha sido el Centro Oceanográfico del Reino Unido (NOC) el que hace unos días daba la noticia del hallazgo: a 500 km al suroeste de las Islas Canarias, en los montes submarinos, se localizaba el mayor yacimiento de este metal en el mundo. Con todo, el telurio en Canarias no está precisamente en las Islas sino en un monte submarino más allá de las actuales 200 millas náuticas que delimitarían este espacio, aunque en el límite exterior de la ampliación de la Plataforma Continental de España al Oeste de las Islas Canarias presentada ante la ONU en agosto de 2015 por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

En tanto que dicha solicitud aún no ha sido resuelta, ningún país puede reclamar el uso de los fondos marinos en dicho área, por lo que el hecho de que ahora mismo hasta ocho países parezcan disputarse la extracción de este preciado mineral no debería preocupar ni al Gobierno central ni al Ejecutivo regional.

¿Cuál es el interés del telurio en Canarias?

Desde hace algunos años España intenta obtener el reconocimiento del control de una zona marina que no sólo es rica en pesca sino en recursos marinos, pero es algo que todavía no ha logrado. Mientras tanto, el Gobierno estatal ha confirmado que mantiene su petición a la ONU de consolidar sus derechos sobre el telurio en Canarias, y se confirma que hasta que no se aclare la cuestión del control sobre las aguas no podrá procederse a la extracción de este mineral.

Actualmente ocho países con permisos de exploración de metales en esta dorsal del Atlántico (entre ellos China, Corea del Sur, Rusia y Francia) se disputan ya su intervención en la zona, en principio con fines de investigación, pero no se descartan eventuales trabajos para la extracción de este material.

Y es que 2.500 toneladas de telurio son un buen botín submarino si se tiene en cuenta que este material es fundamental para la construcción de piezas tan importantes de la tecnología actual como los paneles de tecnología solar, el revestimiento de determinadas turbinas eólicas o los conductores que se utilizan en los smartphones.

