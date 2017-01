Podemos exige la fiscalización de las tarjetas de crédito del Cabildo de Tenerife

Los altos cargos de las sociedades dependientes de la corporación insular disponen de tarjetas cuyos gastos se desconocen

“¿Para qué necesitan tarjetas de crédito los altos cargos de las sociedades dependientes del Cabildo de Tenerife y qué uso le están dando a esas tarjetas?”, preguntaba el grupo insular de Podemos. Al parecer, el área de Intervención de Fondos de la corporación insular ha alertado ya sobre la nula fiscalización de las tarjetas de crédito del Cabildo de Tenerife, otorgadas a los altos cargos de las sociedades dependientes de la corporación insular.

Para la consejera Mila Hormiga estas tarjetas son “auténticas tarjetas black, por la oscuridad que las rodea” y ha insistido en que “no es admisible que haya altos cargos insulares con capacidad para gastar dinero público de forma opaca y eventualmente arbitraria, ni es nada recomendable que ni el área de Intervención de Fondos, ni los grupos de la oposición, ni la propia sociedad tinerfeña desconozcan el uso que se hace de esas tarjetas en particular y del dinero público en su conjunto”.

Tarjetas de crédito del Cabildo de Tenerife para cuatro empresas públicas

Podemos no tenía constancia de que existía este método de pago hasta que descubrió que la empresa de transporte público TITSA disponía de una de estas tarjetas. A raíz de esta averiguación tuvo constancia de que altos cargos de otras tres empresas públicas disponían de tarjetas de crédito del Cabildo de Tenerife: Sociedad de Promoción Exterior de Tenerife (SPET), Bioavance y Auditorio de Tenerife.

“Mientras examinábamos los informes económicos emitidos por el área de Intervención a finales del año pasado, descubrimos que hay tarjetas de crédito en tres sociedades más (refiriéndose a las anteriormente citadas) y, curiosamente, que entre ellas no figura TITSA, con lo que es probable que el departamento que fiscaliza el dinero del Cabildo no tenga constancia de que también en esa empresa hay quienes tienen acceso a dinero en efectivo y, lo peor, que puede haber más tarjetas de crédito no fiscalizadas en otras sociedades insulares”, ha declarado Hormiga.

Dado que el propio interventor ha alertado sobre el oscurantismo que rodea a esas tarjetas, apunta la consejera insular de Podemos, “hemos optado por pedir la relación de todas las tarjetas de crédito expedidas a altos cargos de todas las sociedades del Cabildo y la relación de pagos o retiradas de efectivo que se haya podido realizar con ellas”.

