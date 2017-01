Sí se puede en La Gomera arremete contra las ‘obras pufas’

La formación política asegura que las instituciones quieren convertir la isla en un parque temático

“Aquí no se ha apostado ni se apuesta por un cambio del modelo productivo y los proyectos presentados al Fondo de desarrollo reinciden en querer convertir a La Gomera en un parque temático”, ha declarado la portavoz de Sí se puede en La Gomera, Ada García.

En opinión de la formación política, los proyectos presentados por la formación política al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) “no son más que malas ocurrencias a las que se les pone presupuesto”, un listado de obras de escasa utilidad para la isla que la portavoz ha calificado de ‘obras pufas’.

La falta de ideas resulta preocupante para Sí se puede en La Gomera

Entre algunos de los proyectos presentados por las instituciones insulares al FDCAN, Sí se puede en La Gomera ha destacado el del Ayuntamiento de San Sebastián de hacer una réplica de la nao Santa María por valor de 1.057.478,67 €.

“Es una lástima que nuestros gobernantes hayan demostrado por una parte y una vez más el poco respeto que le tienen a la oposición, lo que demuestra que no respetan los más mínimos preceptos democráticos. Por otra parte demuestran un nivel preocupante de falta de ideas”, declaraba Ada García en relación a este proyecto.

Para García, “los gobernantes gomeros parecen seguidores de Juan Palomo, “yo me lo guiso y yo me lo como”. Estas actitudes hablan a las claras el déficit de cultura democrática y participativa que hay en las instituciones de la Isla, y no caen en la cuenta de que desde la oposición y desde la ciudadanía se pueden aportar ideas interesantísimas para el desarrollo de nuestra isla”.

Por otro lado, las inversiones públicas llevadas a cabo en los últimos años con la aplicación del FDCAN no han servido para dinamizar la economía insular y los gomeros siguen dependiendo de las ayudas “para seguir haciendo más infraestructuras innecesarias y para llevar a cabo planes de empleo de seis meses”.

Los cambios para revertir esta situación pasan, en opinión de Sí se puede, por apostar por una economía productiva que saque a la isla del marasmo socioeconómico en el que la han sumido políticas que se han demostrado inadecuadas, y por modificar la manera de actuar, por entender que también existen otras formas de participar en el proceso, dando cabida al consenso a la participación de todos los agentes sociales.

– Descontento por el reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias

– CC buscará acuerdos puntuales



El Ilustrador