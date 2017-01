La segunda pista del Aeropuerto TFS: una molesta cantinela

Extraña reivindicación político-empresarial que periódicamente reaparece con indicios más que sospechosos, para intentar influir en la opinión pública con absurdos argumentos en defensa de ciertos intereses camuflados que nada tienen que ver con los de la ciudadanía normal; y sí mucho, en apariencia, con presuntas especulaciones privadas.

Me inicié casualmente en esta actividad mediática, como articulista de opinión, precisamente con este tema. Hace algo más de una década se me publicó una “carta al director” en la desaparecida “Gaceta”, en la que rebatí por primera vez todos los puntos que promocionaban tan disparatado proyecto. Me habían sorprendido los llamativos titulares en la prensa local que, con ostentoso acompañamiento de percusión y viento, anunciaban la inminente construcción de una segunda pista en el aeropuerto Reina Sofía. No me cuadraban las cuentas, y así lo expuse en el escrito tras confirmar mi apreciación con datos concretos y números exactos. Demostré la inconveniencia de semejante despilfarro en una obra tan ilógica como innecesaria, con un criterio meramente técnico sin implicaciones ideológicas ni mucho menos políticas.

La repercusión del contenido fue impactante; lo suficiente para ser requerido por otros medios donde exponer mis conclusiones ampliadas y documentalmente contrastadas. De hecho, se cortó en seco aquella iniciativa de la que fueron apareciendo aspectos colaterales que, aparte de confirmar mi análisis, aclararon segundas intenciones que se escondían tras la propaganda oficial desplegada al respecto. Por ejemplo, que el desmonte que suponía la ubicación de la nueva pista, produciría los áridos suficientes para ser utilizados en diques y muelles de la muy contestada obra del puerto de Granadilla. Nada que ver con cualquier tipo de necesidad operativa del aeropuerto; que no existía entonces, no se da en la actualidad ni se la espera en el futuro.

Aquella incursión mediática me abrió la puerta de diversas publicaciones locales como colaborador habitual en calidad de articulista esporádico. Columnas free lance donde exponer mi opinión sobre temas, no solo aeronáuticos como especialidad, sino cubriendo un espectro más expandido con matices reivindicativos y cierto activismo moral sobre política, cultura, asuntos sociales, economía, turismo, justicia, cuestiones humanitarias, corrupción… en fin, un abanico abierto en el que predominan los artículos relacionados con la aviación –AENA figura en el podio de mis prioridades–, bajo el compromiso ético de compartir con la opinión pública mi testimonio, siempre desinteresado y sobre todo bien informado, a partir del conocimiento adquirido sin más mérito que haber pertenecido a un ámbito muy específico a lo largo de los 40 años de mi trayectoria profesional.

Ha vuelto a suceder: 11/01/2017.- Aparatoso titular a toda página, portada de periódico local: “El Sur exige de nuevo la segunda pista en el Reina Sofía”. No voy a reincidir en mi prédica de desierto. Aparte de que no procede gastar ni un renglón en contradecir a quien alega, como principal justificación, que el Tenerife Sur es el único aeropuerto, entre los diez primeros de España, que solo tiene una pista. Ya se la rebaten en el propio reportaje.

Pido disculpas por no ceder a la debilidad de volver a exponer otra vez los datos y números ya repetidos cada dos o tres años. Para no resultar molesto, pero en atención al respeto que merece la opinión pública, me permito remitir a los lectores interesados a mi artículo precedente sobre el mismo tema publicado el 05/12/2015; cuyo título: “Sospechoso empecinamiento con la segunda pista del Sur” se encuentra archivado en el blog antes referido. En su contenido figura como muestra un simple pero definitivo dato, proporcionado precisamente por los contumaces reclamantes: “El 26% de la capacidad actual del TFS con una sola pista, cubre el 80% de la presente ocupación hotelera”. Deducción lógica de inteligencia racional: una regla de tres simple: “El 100% de turistas solo necesita el 32,5% de la pista actual”.

