Reclaman un estudio de capacidad turística en el archipiélago

Podemos insiste en la necesidad de controlar cuál es el impacto del turismo sobre el territorio insular y el medio ambiente

El Gobierno de Canarias no está en posesión de información suficiente para determinar cuál es la repercusión real sobre el terreno de los miles de turistas que visitan anualmente las islas. La inexistencia de un estudio de capacidad turística es algo que preocupa seriamente al Grupo Parlamentario Podemos, que recientemente ha manifestado su asombro ante esta falta de información por parte del Ejecutivo regional.

La diputada Natividad Arnáiz, a través de una pregunta formulada al nuevo consejero de Turismo, ha alertado sobre la irresponsabilidad que supone no tener un análisis de este tipo “cuando recibimos a más de 16 millones de turistas” e insiste en que el Gobierno no puede seguir actuando como si no existiera ningún problema.

Un estudio de capacidad turística en el archipiélago ayudaría a determinar si lo previsto en el Plan Estratégico Turístico es lo más acertado

“Necesitamos un análisis serio y riguroso, y no puede ser algo que podamos dejar para el Plan Estratégico Turístico porque está proyectado hacia 2040”, ha recordado la diputada en relación a la necesidad de un estudio de capacidad turística en el archipiélago.

Arnáiz también le ha recordado que la carga turística de Canarias no puede limitarse solo a los Planes Territoriales de cada isla “porque la verdadera presión de un territorio no se mide solo por la relación entre la población visitante y la local”.

Asimismo, ha instado al Gobierno regional a ponerse manos a la obra para ofrecer cifras acerca de “cuánta agua y energía eléctrica consumen 16 millones de turistas, cuántos residuos generan y cuánto cuesta su tratamiento”, algo que también ayudaría a reforzar los servicios públicos más utilizados, entre ellos, el transporte.

