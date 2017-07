AUP-Sí se puede critica la mala gestión del PSOE en San Juan de la Rambla

En dos años de mandato el grupo de Gobierno municipal sólo ha demostrado su incompetencia

Falta de transparencia, bloqueo a la oposición y peticiones desatendidas son sólo algunas de los aspectos de la mala gestión del PSOE en San Juan de la Rambla que la Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se puede ha puesto de manifiesto.

“Esta forma de funcionar impide a la oposición analizar la información para hacer propuestas de fondo para la mejora del municipio”, ha destacado la formación política en su critica al Ayuntamiento tinerfeño y a una alcaldesa, Fidela Velázquez, que “desoye a la ciudadanía”.

El Gobierno del PSOE en San Juan de la Rambla no ha acatado ninguna de las mociones aprobadas en el pleno

En este sentido AUP-Sí se puede no sólo ha destacado que el PSOE de San Juan de la Rambla ha hecho caso omiso a mociones como la promoción del consumo de alimentos ecológicos en los comedores públicos, el uso del vehículo eléctrico o la adhesión al Pacto de los Alcaldes sino que además no ha dado ninguna explicación cuando se le pregunta acerca de por qué aún no se han implantado muchas de las medidas ya aprobadas.

“Es una muestra clara de la arbitrariedad del equipo de Velázquez, al tiempo que es una señal de temor a que la ciudadanía de San Juan de la Rambla reconozca los indudables efectos beneficiosos que tienen nuestras propuestas sobre la vida del conjunto de la población, por esto pretende invisibilizar nuestras aportaciones al municipio; sin embargo, la alcaldesa y el PSOE se confunden con la ciudadanía: cada día la población toma nota de lo que ocurre en el pueblo y más pronto que tarde será la hora de rendir cuentas”, sentencia el portavoz de AUP-Sí se puede, Juan Siverio.

El Ilustrador