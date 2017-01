No existe discriminación en el plus de productividad de las camareras de piso

Las condiciones laborales de estas trabajadoras no se pueden equiparar a las de otros trabajadores del mismo grupo

Los sindicatos no han sido respaldados por la Justicia en su demanda de equiparar el plus de productividad de las camareras de piso al de los camareros de sala o de bar. El juzgado de lo social número cinco de Tenerife encargado de instruir la demanda interpuesta el pasado año por CCOO contra la empresa Tenesur Best Hotel por la diferencia salarial entre trabajadores ha dictaminado que ésta no se debe a una cuestión de discriminación sexual (como afirmaba el sindicato) sino a un hecho justificado y razonable.

Los camareros de sala o de bar cobran un plus de productividad que asciende a 640,67 euros mientras que las camareras de piso obtienen uno de 146,83. En el caso de los pinches de cocina y ayudantes de recepción esa cantidad se reduce a 113,88. La cuantía no tiene que ver con una cuestión de sexo sino con unos criterios objetivos que hacen que el trabajo de un camarero de bar, que necesita saber idiomas y que tiene que cumplir con unos turnos mucho más amplios, tenga también una retribución mayor.

CCOO fue parte mayoritaria en la negociación del convenio colectivo y nunca criticó el plus de productividad de las camareras de piso

En su sentencia, la juez encargada de tramitar la denuncia destacaba la participación del sindicato en la negociación del convenio colectivo del sector de la Hostelería por el que se rige este plus de productividad de las camareras de piso e insistía en que en ningún momento CCOO manifestó que existiera discriminación de sexo o hubiera intentado realizar modificaciones en éste.

Así pues, considera ‘insuficientes’ los motivos alegados e insta al sindicato a recabar pruebas más sólidas al respecto. En este sentido, a la hora de dictar su sentencia también ha tomado en consideración el testimonio de dos delegados sindicales del propio hotel denunciado (uno de ellos camarera de piso), que han corroborado que las trabajadoras de este grupo no tienen turnos rotativos, ni trabajan de noche ni están obligadas a hablar idiomas, como si sucede con otros empleados.

– Discriminación a las trabajadoras del hotel Best Tenerife

– Empresas de outsourcing en España

El Ilustrador