Telde necesita un Plan de Riesgos Laborales

Ciudadanos exige al tripartito que atienda sus obligaciones municipales

“No puede ser que una de las cuatro ciudades más importantes de Canarias carezca a día de hoy de un Plan de Riesgos Laborales”, ha subrayado el coordinador de Ciudadanos en Telde, Javier Rodríguez.

La Inspección de Trabajo ha realizado varios requerimientos al Ayuntamiento pero “el tripartito que gobierna la ciudad (NC, CCD y CC) ha vuelto a demostrar la falta de voluntad para cumplir con sus obligaciones”, y así lo demuestra el hecho de que “tengan que esperar a que se les requiera o se les llame la atención para actuar en consecuencia”.

La aprobación de un Plan de Riesgos Laborales es una necesidad inmediata

Entre las prioridades del Ayuntamiento de Telde está la necesidad de aprobar un Plan de Riesgos Laborales de manera inmediata. Ciudadanos insiste en que un municipio de estas característica exige que “se le dote de los recursos necesarios para que sea un plan ambicioso y que cumpla con todas las exigencias legales”.

En este sentido, el Gobierno municipal debería estar por delante de todas estas exigencias, en lugar de esperar a que sea la Inspección de Trabajo la que haga este tipo de requerimientos. “Telde no se merece un gobierno que vaya por detrás, y que actúe sólo cuando se les afea públicamente por no hacer su trabajo”, han opinado desde Ciudadanos. Y han puesto como ejemplo el hecho de que “a día de hoy no se haya aprobado ningún presupuesto municipal, y se siga con uno prorrogado del mandato anterior”.

El Ilustrador