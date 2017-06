Estreno de la quinta temporada de Orange is the new black

La popular serie creada por Jenji Kohan cambia de plataforma y se pasa a Movistar

Ya está disponible la quinta temporada de Orange is the new black, solo que con un pequeño matiz. Los fans de la serie en Netflix habrán visto que a pesar de que la nueva temporada se estrenó este fin de semana los capítulos no están disponibles en la plataforma. Esto se debe a que los derechos de emisión han sido adquiridos por Movistar, de manera que los nuevos episodios sólo podrán verse a través del servicio Movistar Series.

Maratón de la quinta temporada de Orange is the new black

A partir de las 6.30 de la mañana del pasado sábado los 13 episodios que conforman la quinta temporada de Orange is the new black ya estaban disponibles en el canal de Movistar Series. Como siempre, es una excelente noticias para los seriófilos a los que les gusta consumir episodios de un tirón y que este fin de semana han tenido la oportunidad de darse un buen atracón de capítulos.

Para ellos (y para el resto de fans a los que les gusta llevar un ritmo más lento) también es una buena noticia saber que la serie ha renovado por dos temporadas más (la sexta y la séptima) que ya están en camino. De momento, ya se ha anunciado que los próximos 13 capítulos la historia se desarrollan únicamente en tres días, los inmediatamente posteriores al motín que dejó a los telespectadores con la mayor intriga de las últimas temporadas.

El Ilustrador