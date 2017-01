El reencuentro literario de Chimo Bayo con la Ruta del Bakalao

La periodista Emma Zafón resucita una de los fenómenos sociales y musicales más sonados de la década de los 90, la Ruta del Bakalao, con ayuda de uno de sus principales protagonistas: Chimo Bayo. El DJ valenciano, autor de una de los estribillos más populares y pegadizos de la época (Exta sí, exta no, exta me gusta, me la como yo), tiene ya 55 años y sigue haciendo bolos. El panorama ha cambiado mucho desde entonces, pero con No iba a salir y me lié quiere acabar con muchos de los mitos y estigmas que aún le persiguen tanto a él como a la música que hace y a todo ese gran movimiento que supuso la Ruta del Bakalao.

Los personajes de la Movida Valenciana encuentran su espacio en ‘No iba a salir y me lié’

Con cierta nostalgia Chim Bayo y Emma Zafón hacen un repaso por los principales escenario de la Ruta del Bakalao, aquella carretera paralela al mar que unía Valencia y Sueca y en la que miles de personas peregrinaban durante días, de discoteca en discoteca, siguiendo el ritmo de una música machacona y arrastrando una considerable lista de adicciones.

El propósito de Bayo es dignificar esta ruta de la que apenas queda en activo una discoteca, la Mansión, antiguamente llamada Spook Factory. Un libro repleto de anécdotas, música y mucho humor, escrito para nostálgicos de la época y curiosos de la actualidad.

El Ilustrador