Podemos prepara una moción de censura contra Clavijo

Si el actual presidente del Ejecutivo canario es imputado en el ‘caso Grúas’, la formación morada tomará medidas contundentes

La secretaria general de Podemos Canarias y portavoz del Grupo Parlamentario, Noemí Santana, ya lo ha hecho oficial: su partido presentará una moción de censura contra Clavijo en el caso de que se produjera una eventual imputación con relación al ‘caso Grúas’.

Santana considera que en un escenario de estas características, al presidente del Ejecutivo autonómico únicamente le quedarían dos opciones: o dimitir de su cargo o afrontar la moción de censura que su partido tiene previsto presentar su se produjeran estas circunstancias.

La moción de censura contra Clavijo sería una decisión ‘necesaria’

“Canarias no puede estar gobernada por alguien que no solo no tiene apoyos sino que es cuestionado por su comportamiento como gestor público”, ha subrayado Santana para defender la decisión ya adoptada por Podemos de presentar una moción de censura contra Calvijo si fuera necesario.

“Unid@s se puede ha dado indicios suficientes para que se reabra una causa penal que, en un primer momento, se archivó de forma precipitada, pues hay suficientes indicios de que, siendo alcalde, el presidente Clavijo otorgó favores y ventajas para sus amigos usando para ello el poder local y el dinero público que es de toda la ciudadanía, no solo de Coalición Canaria”, ha declarado Santana.

En este sentido, la secretaria general de Podemos a recordado que en su momento la formación política ya presentó una moción de censura contra el actual presidente del Gobierno de España “por todo el lodazal y el fango en el que está envuelto el PP”, y en este sentido, no dudará en hacer lo propio con CC en las islas.

El Ilustrador