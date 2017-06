No todo en los Alpes es tan bucólico como en Heidi

La crítica no ha tardado en calificar la novela de Luca D’Andrea, La sustancia del mal, como “el thriller del año”. Este tipo de comentarios puede resultar un tanto contraproducente ya que genera unas expectativas en el lector que no siempre tienen por qué verse satisfechas.

El caso es que el escritor italiano de 38 años se ha puesto de moda con una historia que traslada al lector hasta los bucólicos paisajes de los Alpes para narrar un brutal asesinato acontecido en 1985 durante una terrible tormenta.

‘La sustancia del mal’ es la investigación de un crimen treinta años después de lo sucedido

El documentalista estadounidense Jeremiah Salinger se traslada a vivir con su mujer y su esposa hasta la localidad alpina en la que treinta años atrás murieron Kurtz Schaltzmann, Markus Baumgartner y su hermana Evi. Sorprendido por el hecho de que el crimen nunca fuera resuelto se aventura a investigarlo por iniciativa propia.

La sustancia del mal refleja esta investigación en unas circunstancias un tanto complicadas ya que no sólo el tiempo sino el propio paisaje y quienes habitan en él han terminado por destruir lo poco que quedaba de aquella historia truculenta. Sin embargo, esto no supondrá ningún impedimento para que Salinger continúe con sus investigación, algo que tal vez no le lleve a una solución definitiva sobre lo acontecido, pero que sin duda le revelará que en el pequeño pueblo en el que vive hay secretos insondables que nunca deberían ser descubiertos.

