La playa de El Confital aún no ha recuperado los niveles óptimos para el baño

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria colabora en las investigaciones para averiguar de dónde procede la contaminación

El Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se han integrado en el equipo de investigación de los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que trabaja en la identificación del foco de contaminación de la playa de El Confital.

Desde hace semanas esta parte del litoral capitalino está cerrada al baño porque no se han recuperado los niveles óptimos para el baño y tampoco se ha descubierto el origen de la contaminación que afecta a la playa.

Los estudios en la playa de El Confital se están desarrollando en dos fases

El nuevo equipo de trabajo en El Confital ha decidido seguir trabajando en dos fases. Por un lado se quiere monitorizar todo el litoral desde el restaurante Camilo hasta la Punta de El Confital y, en una segunda fase mapear mar adentro hasta un kilómetro desde la orilla.

Asimismo se ha acordado que lo más conveniente es ampliar la recogida de muestras de agua desde la orilla hasta 1 kilómetro mar abierto “con el objetivo de mapear este espacio de la Bahía de El Confital y saber si las mareas son responsables de este episodio. Se trata de ir descartando posibles hipótesis y no vamos a dejar nada sin analizar”, según ha declarado el concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez.

Por el momento no se ha descartado ninguna hipótesis sobre el origen de la contaminación. Ciudad de Mar ha actuado en la caseta de la Cruz Roja en la playa de El Confital para descartar cualquier filtración y el Servicio de Aguas ha comprobado la red municipal para confirmar que no se están produciendo vertidos. Por su parte, la directora general de Seguridad, Eulalia Guerra, apuntó que los bomberos y Emalsa volverán a entrar en la galería de Los Nidillos para continuar con la limpieza e identificar si existe algún inmueble de La Isleta que vierta de manera no controlada en la misma.

El Ilustrador

