Inversiones Las Teresitas SL no paga el IBI

Sí se puede denuncia que las parcelas no son de titularidad pública y por lo tanto deben hacer frente a todos los impuestos municipales que la afecten

Tras la anulación por parte del Tribunal Supremo en 2007 del contrato de compraventa de las once fincas del frente de Playa de Las Teresitas que la corporación compró en 2001 a Inversiones Las Teresitas SL, estas parcelas no son de titularidad pública, sino de la citada empresa, por lo que está obligada a pagar todos los impuestos municipales que le afecten, incluido el IBI.

Sin embargo, y tal como ha advertido el portavoz del grupo municipal ecosocialista en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Pedro Fernández Arcila, Inversiones Las Teresitas SL, “con la complicidad del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Bermúdez”, no se está haciendo responsable del abono del Impuesto de Bienes Inmuebles.

La situación catastral con relación a las parcelas de Inversiones Las Teresitas SL no se ha regularizado

El principal problema tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en 2007 es que desde entonces “la no regularización de estos datos en el Catastro impide cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles que se devengan sobre estos terrenos, clasificados como suelo urbano no consolidado”. Así pues, y a pesar de que las parcelas de Inversiones Las Teresitas SL no son de titularidad pública, el Consistorio capitalino no ha actuado aún para resolver esta situación y la ‘grave afección’ que supone para la Tesorería municipal.

Por este motivo, Arcila preguntará en el pleno que se celebra el próximo 3 de marzo cuál es la cantidad que no se podrá recaudar al haber prescrito el plazo para el cobro del IBI tras la citada sentencia del Tribunal Supremo. Además, el portavoz de Sí se puede preguntará al grupo de gobierno presidido por Bermúdez cuál es la cantidad que se puede recaudar en los periodos no prescritos y por qué razón no se ha regularizado la situación en el Catastro Inmobiliario con relación a estas parcelas catastrales de forma que vuelvan a contemplarse bajo la titularidad de Inversiones Las Teresitas SL.

“Esta irregularidad resulta a todas luces inexplicable, y así se le ha explicado en varias ocasiones al concejal de Urbanismo en el curso del debate sobre el Plan Especial del Frente de Playa de Las Teresitas”, manifiesta Arcila. Este error afecta directamente al reparto de los beneficios del aprovechamiento urbanístico que se generen en ese ámbito –por la parcela hotelera y la destinada a uso como aparcamiento–, hasta el punto de que, a la vista de la titularidad del más del 80% de los terrenos, la mayor beneficiaria del aprovechamiento lucrativo es la empresa citada.

