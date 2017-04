La oposición no participará en la Comisión de Investigación sobre las grúas municipales

Los grupos municipales de la oposición laguera consideran que se trata de un simple estudio administrativo auspiciado por PP y PSOE

La oposición lagunera ha decidido abandonar la Comisión de Investigación sobre grúas municipales tras la falta de transparencia y de diálogo en el proceso por parte de PP y PSOE. Unid@s se puede, Por Tenerife-Nueva Canarias y Ciudadanos han tomado esta determinación argumentando que el Gobierno municipal no tiene una verdadera intención de esclarecer los asuntos que resultan más incómodos para el Ayuntamiento ni facilitar la información y la documentación necesarias para un seguimiento exhaustivo de este tema.

El Gobierno municipal bloquea el acceso a los informes complementarios sobre las grúas municipales

Entre los principales argumentos esgrimidos por la oposición para justificar su abandono de la Comisión de Investigación sobre las grúas municipales está la falta de transparencia y “desprecio mostrado por los responsables de CC invitados a la comisión, que no han respondido a las preguntas realizadas o, como Fernando Clavijo, se ha negado a acudir presencialmente a comparecer”.

A través de su página web Sí se puede insiste en que todos los grupos de la oposición “Rechazamos igualmente el constante intento de bloqueo de la incorporación de informes complementarios elaborados por técnicos municipales, que son imprescindibles para entender la envergadura sucedido”.

De cuanto han podido averiguar mediante el análisis de la información disponible se puede deducir que el coste de este servicio aumentó notablemente, se abonaron facturas que no tenían que ver con la prestación del servicio de grúas municipales, el pliego de condiciones de la concesión no se cumplió durante años, se concedieron préstamos que no han quedado justificados y se ejecutaron despidos que únicamente responden a motivos políticos.

