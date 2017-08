Alarma por los productos elaborados con huevos contaminados por fipronil

FACUA pide que se haga público el listado de productos contaminados con el insecticida

FACUA-Consumidores en Acción insiste en pedir al Gobierno la máxima transparencia en todo lo que rodea a la crisis de los huevos contaminados por fipronil.

La asociación considera que no basta con un escueto comunicado escondido en la página web de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria (Aecosan) apelando a la información remitida por Bruselas, y pide a los reponsables sanitarios información detallada y contrastada sobre el alcance de esta crisis.

Incertidumbre a pesar de que en España no hay huevos contaminados por fipronil

“Sabemos que los huevos que se han producido en las granjas españolas no están contaminados, pero no nos tranquiliza, precisamente, el hecho de conocer que cada día son más los países en los que se han detectado partidas contaminadas, ni que podrían estar contaminados no sólo los huevos, sino multitud de productos elaborados con ellos, si éstos estaban contaminados”, explica el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.

El último dato del que se dispone, en este sentido, es que ya son 17 los países afectados: Holanda y Bégica, donde se localizó el foco originario, y Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Polonia, Rumania, Suecia, Luxemburgo, Eslovaquia y Eslovenia, en Europa, y Hong Kong.

Las autoridades judiciales de Holanda han detenido esta semana a dos administradores de la compañía holandesa Chickfriend, que se encuentra en el origen del escándalo, junto con su proveedor belga Poultry-Vision.

FACUA considera que las autoridades sanitarias deberían haber mantenido una reunión con los representantes de los consumidores para explicar qué medidas se están adoptando, si es que se está tomando alguna, y esa reunión no se ha producido.

“Desconocemos los protocolos de inspección que se hayan podido poner en marcha en colaboración con las comunidades autónomas, no sólo para detectar posibles partidas de huevos contaminados, sino para confirmar que tampoco han llegado hasta los puntos de venta en España productos elaborados con materia prima procedente de las granjas afectadas”, apunta Sánchez.

En algunos países, los huevos sospechosos se están retirando de tiendas y supermercados, pero sigue existiendo una amplia variedad de productos, como dulces, salsas o ensaladas, y hasta alimentos infantiles, que pueden incluirlos, según han reconocido algunos fabricantes.

