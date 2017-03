El SCS condenado a reconocer como enfermedad profesional un caso de contagio de tuberculosis

La enfermera afectada contrajo la enfermedad como consecuencia de su trabajo

El juzgado de Las Palmas de Gran Canaria que ha llevado el caso ha concluido que la enfermera que contrajo tuberculosis lo hizo como consecuencia del desempeño de sus funciones, por lo que se trata de un caso de enfermedad profesional.

En base a esta sentencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) y el Servicio Canario de Salud (SCS) están condenados a reconocer como profesional la enfermedad sufrida por la afectada.

Se considera enfermedad profesional al haberse producido en el marco de una actividad laboral con riesgos de infección

El sindicato de Enfermería SATSE reconoce que los casos por contagio de tuberculosis entre los profesionales del sector no son comunes pero que, de producirse, como en esta ocasión, deben tipificarse como enfermedad profesional. No solo porque afecta a la salud, sino porque, en el plano retributivo, no se considera igual una baja por incapacidad temporal que por enfermedad profesional.

En este sentido, la reciente sentencia marca un importante hito en la tipificación de los riesgos laborales a los que se exponen los profesionales sanitarios y a cómo se deben abordar desde el SCS, la mutua y el INSS.

El Ilustrador