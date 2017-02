¿Conoces las historias que suceden a tu alrededor?

Todos saben que Madrid en agosto tiende a convertirse en una ciudad desierta. Tanto es así que el edificio en el que vive el protagonista de El año sin verano está prácticamente vacío. Por eso cuando por sorpresa descubre un manojo de llaves que le abre las puertas de todas las viviendas del inmueble no duda en comenzar una serie de visitas nocturnas a los pisos para conocer las historias de quienes habitan en ellos. Un pasatiempos que poco a poco irá absorbiéndolo de manera singular y arrastrándolo a la investigación de las vidas ajenas e incluso de un crimen.

Todo lo que se puede hacer ‘El año sin verano’

El protagonista de la novela de Carlos del Amor es un periodista cultural que sufre un bloqueo creativo cuando se dispone a escribir su primera novela. De repente tropieza con ese manojo de llaves que parece abrir otras puertas aparte de las físicas.

Y es que entrar en una casa es invadir un espacio que no nos pertenece. El protagonista se sumerge en otras vidas, con sus particularidades, sus manías. Y aunque su novela no parece avanzar si lo hace de alguna manera su vida e indirectamente también la historia que quiere contar, aunque todavía no lo sepa. ¿Una historia de amor, una intriga, un asesinato? Pueden ser muchas cosas. Sólo necesita ir descubriéndolas.

