Cuando se hace un sofisma con la seguridad aérea

Al parecer, el presidente de FEPECO (Federación Provincial de Entidades de la Construcción) de Santa Cruz de Tenerife, tiene ante sí un grave problema –como tal planteado con cierto desespero en prensa, radio y televisión– por la carencia de áridos disponibles en la isla, sin posibilidad de extracción como elemento básico para obras pendientes, como el cierre del anillo insular y otras estructuras importantes.

Cierto que a grandes males, grandes remedios; y ante problemas serios, soluciones eficaces. Eficacia razonable y razonada, que debe ir acompañada de sentido común y una buena praxis que respalde la teoría.

Propuesta presentada por el Sr. Óscar Izquierdo ante el presidente del Gobierno de Canarias: Para obtener la materia prima utilizable en su construcción, se debe proceder al desmonte en el área donde ubicar una segunda pista en el aeropuerto Tenerife Sur, aunque de momento no sea necesaria, pero así quedaría preparado el terreno para cuando hiciera falta… Desde una perspectiva desinteresada y bien informada, esto puede considerarse una auténtica aberración.

Reiteraremos desde este mismo foro que la segunda pista es absolutamente innecesaria en el momento actual ni en el futuro, pues no hay un solo argumento técnico que avale la viabilidad de un derroche escandaloso por inútil, y ofensivo para los intereses de una población que periódicamente tiene que sufrir el incordio de una contumaz cantinela con la letra absurda de la segunda pista.

La misma reivindicación reaparece guadianamente cada dos o tres años desde diferentes estamentos y personajes, que siguen aumentando el énfasis de unos argumentos que no los sostiene el uso de razón. Rebatibles y rebatidos siempre aquí, uno a uno, con la misma precisión y puntualidad con que aparecen periódicamente como un espectro molesto y recalcitrante. Perseverancia que infunde sospechas.

Los datos ofrecidos a los medios por el Sr. Izquierdo para intentar justificar el disparate, resultan tan desafortunados como los de sus antecesores en esta campaña activista. Una vez más procedemos a desmontarlos:

No es necesaria la segunda pista, ni lo será jamás porque es imposible que algún día se alcancen los números que se presentan como una fantasía interesada y de dudosa intencionalidad.

Datos concretos y demostrados:

El 80% de ocupación hotelera se cubre con el 26% de la capacidad operativa de la única pista existente. Por correlación, con el 30,25% se cubriría el 100% de ocupación actual.

Solo se justificaría una segunda pista si se triplicase la previsión de movimientos (despegues y aterrizajes) del día de máxima afluencia de tráfico durante el año. Una elucubración inalcanzable.

Pero el argumento más sesgado y tendencioso es el que se plantea con el: si sucede una desgracia –Dios no lo quiera– que deje la única pista fuera de servicio temporalmente, con otra más se evitaría tener que cerrar el aeropuerto… Por esa regla de tres, todos los aeropuertos del mundo deberían tener dos pistas, o mejor, tres o cuatro, por si acaso. ¿Somos conscientes del privilegio que supone tener dos aeropuertos de primera categoría en una isla como la nuestra?

Aparte de que el Sr. Izquierdo no debería menospreciar informaciones técnicas, que proceden del conocimiento profesional sobre datos fehacientes, lo que no puede ni debe hacer es invocar la Seguridad aérea como falso argumento, con apariencia de veraz, para intentar respaldar sus pretensiones. La Seguridad aérea está suficientemente garantizada mediante procedimientos operativos que adaptan estrictamente toda operación a los condicionantes del espacio físico, incluidas circunstancias anómalas o imprevistas. Conviene no elucubrar sobre temas que no se conocen en profundidad, en beneficio de una opinión pública que merece respeto y veracidad en el mensaje recibido.

Sr. Presidente de la FEPECO: le deseo sinceramente suerte y éxito en la gestión del área asumida desde su cargo, y que encuentre el algoritmo correcto e inteligente para encontrar una solución viable. También aplaudo el amor que declara por su isla, que con usted comparto; pero este sentimiento debe inducirnos a pensar en el bien común y huir de despilfarros especulativos e inútiles cuando las necesidades reales tienen otro nombre; p.ej.: los frustrados hospitales de norte y sur; o la obsoleta y deteriorada terminal de pasajeros del Reina Sofía; amén de la anexa, con espacio para quince mostradores de, facturación, construida hace diez años, pero sin estrenar porque se olvidaron de hacer las puertas de embarque. Inconcebible…

Quedo a su disposición. Atentamente.

Carlos Castañosa

Ex comandante de Iberia

elrincondelbonzo.blogspot.com