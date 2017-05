Rajoy clausura el Congreso del PP de Tenerife

El presidente del Gobierno estatal ha recordado que ‘hacer política no es subirse a una tribuna a cascar inmisericordemente a los demás’

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado el pasado fin de semana que mientras “algunos están instalados en la bronca permanente y viven de contar lo que va mal”, el PP “trabaja en positivo para que haya buenas noticias y para arreglar los problemas de la gente”.

“Vamos a huir de la bronca y, si alguien quiere tener problemas con el Partido Popular, que sepa que nosotros caminaremos en paralelo”, ha dicho. “Vamos a actuar como toca: con responsabilidad y seriedad, estando cerca de las personas y resolviendo sus problemas, que al fin y a la postre es lo que quieren que hagamos”, ha insistido.

Mariano Rajoy mantendrá sus políticas

Rajoy, que ha clausurado el Congreso del PP de Tenerife, ha recordado que su partido está para construir e intentar que las cosas se hagan bien. “No estamos en política para tirar gobiernos ni para impedir que los gobiernos puedan actuar; seremos como hasta ahora, constructivos importándonos solo el interés general de los ciudadanos”.

En este punto el presidente popular ha recordado que hacer política no es subirse a una tribuna “a cascar inmisericordemente a los demás”. “Eso no es hacer política, es perder el tiempo y crear un ambiente que no necesitamos ni en Canarias, ni en España”. “Hacer política es ser capaces de llegar a entendimientos y acuerdos, hacer política de la buena, de la que construye”, ha afirmado. “Hay que saber dialogar, construir y tomar decisiones, saber lo que es importante y saber distinguirlo del brochazo. Eso es lo que necesita nuestro país en los próximos años”, ha recordado.

El cariño de la gente de #Canarias hace de esta tierra una de las más queridas por los españoles. Un placer caminar por el #PuertodelaCruz pic.twitter.com/T7j11SxfEz — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) May 7, 2017

Los PGE en el Congreso del PP de Tenerife

Durante su intervención en el Congreso del PP de Tenerife, el líder popular se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado como “la ley más importante que cualquier gobierno presenta en el Parlamento”. En este punto ha puesto en valor que PP, C’s, PNV y CC, hayan sido capaces, desde posiciones distintas, de ponerse de acuerdo “con responsabilidad y sentido común”.

En esta línea, Rajoy ha recalcado que ahora “toca lo más importante: poder aprobar los PGE”. “Es nuestra responsabilidad y sería algo muy positivo para nuestro país y también para Canarias”, ha subrayado.

El Ilustrador