Podemos solicita fiscalizar la concertación sanitaria en Canarias

La formación política considera que este sistema está generando un sobrecoste presupuestario injustificado

“Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor volumen de concertación sanitaria, ya que ésta supera el 9 por ciento del gasto presupuestario, según un estudio de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Además, la propia Consejería estima que el coste en estas externalizaciones supera los 200 millones de euros anuales”, señalaba el diputado Juan Márquez, miembro del Grupo Parlamentario Podemos.

Éste es uno de los motivos por los que su partido insta al Gobierno de Canarias a que se realice una auditoría externa para fiscalizar la concertación sanitaria en las islas durante los últimos siete años, al considerar que este sistema está generando un sobrecoste injustificado a las arcas públicas.

La concertación sanitaria en las islas supera a la media del Estado

En el Archipiélago el 33,9 por ciento de las camas hospitalarias están en manos privadas, frente al 20 por ciento de media del conjunto del Estado. En opinión de Podemos es necesario saber con datos fehacientes “si existe un sistema adecuado de control de la gestión de las prestaciones concertadas, y si la alternativa a la gestión directa podría ofrecer mejores resultados”.

El diputado considera que es necesario realizar este ejercicio de fiscalización tras saber que la Audiencia de Cuentas no pudo fiscalizar la concertación autonómica por no tener medios suficientes. “Con los resultados de esta auditoria estoy convencido de que se pondrá una vez más de manifiesto que el modelo neoliberal en la gestión de los servicios públicos no sólo conlleva mayores índices de precarización sino que este modelo sólo se justifica desde una perspectiva especulativa de la sanidad canaria”, asevera.

El Ilustrador