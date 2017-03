Presunto delito de coacciones en la Comisaría de La Laguna

El Sindicato Unificado de Policía presenta una querella criminal tras lo que considera un ‘ataque desproporcionado’ a un subinspector

Al parecer este subinspector de la Comisaría de La Laguna habría cometido un ‘error involuntario’ en la tramitación de un expediente de lesiones “al confundir las fechas de los plazos y no darle trámite en el tiempo que establece la normativa”. Sin embargo y a pesar de que sin que por ello resultara dañado ningún ciudadano, funcionario, ni la imagen de la Policía Nacional, ha sido sancionado con 45 días de suspensión (aunque originalmente se solicitaron 80 de los 90 del máximo permitido), con lo que ello conlleva no únicamente a nivel económico (ya que no percibirá sueldo alguno) sino en el desarrollo de su carrera profesional.

El origen de esta sanción desproporcionada está, según denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en el hecho de que el subcomisario era liberado sindical, por lo que dicha sanción no tendría el objetivo de corregir una mala praxis sino de atacar los derechos y libertades de este policía nacional, por lo que ha decido denunciar al jefe de la Comisaría de La Laguna por un presunto delito de coacciones. Y es que según consta en la denuncia, el comisario habría exigido la modificación de unas fechas en dicho expediente que, de haberlas cambiado, habrían obligado al comisario a incurrir en un delito de falsedad documental.

La querella contra el jefe de la Comisaría de La Laguna no ha sido la única presentad por el SUP

Tal como señala el SUP en su nota de prensa, se han dado casos de instructores de expedientes de lesiones que han superado los tres meses en su tramitación, llegando incluso a sobrepasar el año, y jamás han sido sancionados por este motivo. Para entender la desproporción de la sanción que se le ha impuesto a este subinspector de la Comisaría La Laguna el sindicato cita otros dos casos con los que hacer una comparación:

Comisario, condenado judicialmente por conducir bajo los efectos del alcohol a una pena de cinco meses de prisión. Su posterior sanción disciplinaria fue de 10 días de suspensión de funciones.

a una pena de cinco meses de prisión. Su posterior sanción disciplinaria fue de de suspensión de funciones. Policía, que fuera de servicio es condenado judicialmente a la pena de 5 meses y 29 días de prisión, por amenazas haciendo exhibición de su arma reglamentaria. Su sanción disciplinaria es de 60 días.

