Clavijo asumirá un Gobierno en minoría

Para el PSOE se trata de la ‘crónica de una muerte anunciada’

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE en Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, ha criticado la actitud del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, subrayando que ésa confianza que ahora el PSOE le retira a Clavijo es “la misma que lo hizo presidente” e insistió en la necesidad de que éste “asuma la responsabilidad de un Gobierno en minoría”.

En opinión de Rodríguez Fraga, la ruptura del pacto de gobernabilidad en Canarias es la consecuencia de “una trayectoria irresponsable de incumplimientos y mentiras” por parte de Clavijo e insiste en que los socialistas han estado “abiertos al diálogo hasta el último minuto” por el bien de todos los canarios.

El Gobierno en minoría pondrá de manifiesto la situación crítica de CC

Desde el PSOE se defiende la postura adoptada por los consejeros socialistas que se ausentaron de último Consejo para no ser “cómplices de un reparto claramente irregular de fondos públicos”. “Ésa y no otra ha sido la causa de que nos echen, y no la importante gestión que han realizado de sus departamentos durante este año y medio”, subraya la secretaria de la Organización, Marián Franquet.

Ahora Clavijo deberá asumir un Gobierno en minoría sin el respaldo del partido que fue el más votado en las elecciones de 2015 y que, a pesar de haber sido cesado por los nacionalistas y de haber decidido retirar su apoyo al actual Gobierno, seguirá “trabajando por las islas y con plena conciencia de que somos la fuerza más votada”, tal como ha señalado Franquet durante la comparecencia informativa.

El Ilustrador