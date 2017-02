Los misterios de ‘Castle Rock’

Hace unos días Stephen King hacía el anuncio en su cuenta de Twitter. “J.J. Abrams y yo queremos invitarles a emprender un viaje a Castle Rock. Pronto. Tengan miedo”. La información iba acompañada de un teaser de la serie que por el momento no tiene fecha de estreno.

JJAbrams and I want to invite you to take a trip to Castle Rock. Soon. Be afraid.https://t.co/n1MJWSpv8Z

