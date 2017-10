El ‘caso Grúas’ volverá a ser objeto de investigación

La Audiencia provincial ha decretado que se ejecuten las diligencias de investigación necesarias

Los recursos de los Grupos Municipales de Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) contra el sobreseimiento y archivo de la documentación presente en el ‘caso Grúas’ han sido tenidos en consideración por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, obligando al Juzgado de Instrucción Nº 2 de La Laguna a practicar las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y las personas responsables.

Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s Se Puede, ha remarcado que remarcó que la Audiencia señala claramente al ex alcalde, Fernando Clavijo, como el principal responsable en el ‘caso Grúas’, apartándose de la legalidad en contra de los informes de los técnicos municipales; al tiempo que obliga a investigar su relación de amistad con algunos de los trabajadores que pusieron como sede social de la empresa una oficina del propio Clavijo.

El ‘caso Grúas’ ha supuesto una importante pérdida económica para el Ayuntamiento

La oposición se vio obligada a acudir a los tribunales ante la inutilidad de la Comisión de Investigación creada al efecto. Dicha Comisión se constituyó con la finalidad de analizar los reiterados incumplimientos en el pliego de condiciones tras la privatización del servicio de grúas municipales, algo que según la oposición ha supuesto para el Consistorio un sobrecoste de 150.000 euros anuales.

“El alcalde (José Alberto Díaz) se ha comportado en este asunto como un peleón de barra de café demostrando que no conoce La Laguna y que no está a la altura de su cargo”, afirmaba Santiago Pérez, portavoz de XTF-NC, quien además confirmaba que su formación política se personará como acusación particular en la citada causa.

Por su parte Juan Luis Herrera, portavoz adjunto de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), celebró que “el Auto nos dé la razón en el sentido de que no basta con encargar informes externos para levantar los reparos de la Intervención. El alcalde puede hacerlo, pero siempre que sus argumentos tengan legitimidad jurídica”.

