Carta abierta a la Concejala de Medioambiente del Ayuntamiento de Adeje

El día 4 de noviembre se cumplen 3 meses desde que le hemos pedido una reunión, que aún tenemos el deseo de celebrar

Nos gustaría aclararle en esta carta abierta a Ud. y al grupo de gobierno de este municipio algunas cuestiones.

En el pleno celebrado el día 27 de octubre la portavoz municipal declaró que el campo de tiro municipal se limpiaba dos veces al año. Discrepamos porque nunca se ha observado dicha limpieza de plomo en el barranco de Ajabo. Lo más triste es que Uds. son conscientes de la mentira y lo dicen sin sonrojarse. ¿Costumbre?

Dicen también en ese pleno Dña. Ermitas Moreira que el campo de tiro municipal “es un tema sensible”, y posiblemente lo sea, pero seguro que es un tema vergonzoso del que Uds. son responsables al mantenerlo abierto, no teniendo sensibilidad hacia los vecinos y al entorno al permitir la contaminación de un barranco por plomo de forma ilegal.

Dicen asimismo que los concejales conocen todos los barrios. Saber dónde está situado no es “conocer un barrio”. Nos quedan dos opciones:

1.- Son conocedores de los kilos de plomo in situ y lo aprueban, siendo cómplices de este atentado.

2.-Ignoran lo que está pasando en La Concepción y prefieren no enfrentarse a la realidad no visitando el barrio.

Para nosotros “conocer” es preocuparse, apreciarlo, quererlo. No permitir que vengan personas a contaminarlo por el precio de un voto. A nosotros y al medio ambiente nos sale caro.

En ese pleno no se aclara cómo se afrontará el pago de las multas por el expediente sancionador que ha abierto la AMPUN, si las pagamos la ciudadanía de Adeje, los usuarios del campo, o el grupo de gobierno municipal, considerando que si se sufraga con dinero público no es ético pagar para poder contaminar. ¿Qué beneficio tiene el barranco en este trueque esperpéntico?

También queda pendiente la posición de Ud. y sus compañeros sobre el hecho de que no tengan permiso para un vertido de plomo desde el Cabildo Insular. ¿Es aceptable que unos concejales se salten la ley y permitan la destrucción de un barranco y de nuestra naturaleza en su conjunto por unos votos?, ¿Con qué moral puede exigirle al pueblo que cumpla con la ley, si ustedes la incumplen? ¿Cree Ud. que dentro de unos años no se arrepentirá de no haber actuado?

En varios momentos durante su la comparecencia, Doña Ermitas Moreira insiste en hacer referencia al concejal “José María”. Todos sabemos que este concejal es tirador y firme defensor de este vergonzoso campo de tiro. Pero disentimos mucho en creer que él es el único responsable de esta barbarie. El silencio del resto del consistorio les hace cómplices.

Cada tiro son 25 gramos de plomo, 40 tiros equivale a 1 kg de plomo arrojado al barranco. Mucho plomo acumulado y suficiente para efectos negativos irreversibles.

¿Cómo puede cualquier representante político obviar los datos expuestos y tangibles en estos años?

Al equipo de gobierno el pueblo de Adeje le dio una mayoría muy amplia para poder gobernar con bastante comodidad. Por eso cada decisión que toma es su responsabilidad sin que tengan presión por parte de la oposición. ¿Necesitáis los votos de personas que no respetan el entorno?

Parece ser que sí. Creemos que cuando Ud. y sus compañeros concejales (no podemos olvidarnos que somos el conjunto de la ciudadanía del mismo municipio) deciden, a pesar de todas nuestras llamadas al sentido común, abrir este campo y a lo largo de cuatro años seguir con él abierto, estáis siendo perfectos representantes de la clase política de nuestro país. Intuirá Ud. que no es un elogio. Más bien es un lamento, ya que a nivel personal las opiniones sobre Uds. no son éstas, pero si en sus acciones políticas.

Esta asociación es consciente de que su poder puede considerarse superior al nuestro. Sabemos que sólo somos un grupo de vecinos, pero que luchará hasta que consiga cerrar el campo de tiro y la limpieza y descontaminación del barranco. Es lamentable que sea la ciudadanía organizada la que tenga que hacer el trabajo para el cual se les ha elegido a ustedes.

Para terminar, le reiteramos nuestro deseo de encontrarnos un día por la tarde o un momento durante el fin de semana en nuestro barrio. En ese barrio que aguanta estoicamente. Para este encuentro no se necesita técnicos, sólo un poco de sensibilidad hacia sus vecinos.

Reciba un cordial saludo por parte de los miembros de esta asociación.

Amigos en defensa de Ajabo