Tras una iniciativa planteada por el PSOE el Parlamento regional abordará la legalización de la marihuana con fines médicos

Por primera vez los políticos insulares debatirán sobre la posibilidad de legalizar el cannabis en Canarias con fines medicinales como ya se ha promovido en otras Comunidades Autónomas como Cantabria.

Se trata de una iniciativa de debate planteada por el PSOE y sobre la que todavía no están muy claras las posiciones de los diferentes partidos políticos de Parlamento, aunque es evidente que al menos a título individual dentro de los propios partidos existen posturas no coincidentes.

CC, Podemos, NC y ASG apoyan la iniciativa sobre el uso terapéutico del cannabis en Canarias

El PP ha sido el único partido que no se ha sumado a esta Proposición No de Ley para analizar durante la comisión de Sanidad, sin embargo, todavía no está claro si votará en contra del uso terapéutico del cannabis en Canarias o simplemente se abstendrá.

Por su parte, el diputado socialista Iñaki Lavandera ha destacado que el texto del PSOE incluya cuatro puntos esenciales que debatir, destacando entre ellos el tema de los clubes de cannabis hasta que exista una regulación clara al respecto del uso del cannabis con fines terapéuticos de manera totalmente legal.

En este sentido también se ha hecho hincapié en la necesidad de promover “una regulación jurídica consistente” siguiendo la senda de otros países como EE.UU. en los que se han hecho ya muchos avances en el uso medicinal de la marihuana. Una buena ordenación es mejor que la prohibición, aseguran los defensores de estas medidas de legalización, motivo por el que de forma paralela a esta PNL se insta al Gobierno de Fernando Clavijo a presentar un informe de “evaluación de las políticas de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de las adicciones en Canarias, con especificidad de las relacionadas con el cannabis”.

