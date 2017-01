‘El Cabildo de Fuerteventura vulnera los derechos de los trabajadores’

Nueva Canarias asegura que ni Coalición Canaria ni el PSOE tienden puentes para llegar a acuerdos con los representantes sindicales

Nueva Canarias (NC) defiende la necesidad de garantizar que el personal del Cabildo de Fuerteventura pueda desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles, garantizando los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Desde NC indican que, desde que se iniciara la presente legislatura muchos han sido los conflictos entre el personal de la institución insular y el gobierno de Coalición Canaria y PSOE, hasta el punto y en palabras del presidente insular de Nueva Canarias y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, que los sindicatos “han dirigido varios escritos al presidente porque se sienten desamparados y decepcionados por la actitud de un gobierno que lejos de buscar acuerdos lo que hace es generar más problemas, ni Coalición Canaria ni el PSOE están tendiendo puentes para llegar a los acuerdos necesarios”.

Escritos de los trabajadores del Cabildo de Fuerteventura

Alejandro Jorge informa que uno de los escritos presentados es el del sindicato Sepca, “en el escrito advierte de que el Cabildo de Fuerteventura carece de plan de Igualdad, plan de Conciliación Familiar y plan de Formación. Además denuncia que no existe dotación presupuestaria acorde a un plan de seguridad y salud, entre otras muchas carencias”.

El dirigente nacionalista asegura además sentirse decepcionado con la actitud de Marcial Morales “nosotros apoyamos el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Cabildo en aras de llegar a un consenso, pero le advertimos que como condición debía alcanzar un acuerdo con el personal que garantizara los derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque al Reglamento también se incorporaron cuestiones relativas al personal que no compartimos. Incluso le hemos pedido reunirnos para abordar esta situación pero en 18 meses no ha tenido tiempo de hacerlo ni una sola vez”.

Alejandro Jorge aconseja a Coalición Canaria y al PSOE que rectifiquen, “es fundamental que el clima de entendimiento sea el adecuado, no se deben obviar las reclamaciones que hacen los representantes sindicales, de lo contrario la situación se agravará y no hay necesidad de llegar a ese extremo. Marcial Morales no termina de entender que como presidente debe velar por los derechos de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras”.

