Bomberos en riesgo en Las Palmas de Gran Canaria

CC.OO. asegura que recurrirá a la vía penal si persiste esta situación innecesaria

El pasado miércoles una cuadrilla de bomberos quedaba atrapada en una galería de desagüe de la capital grancanaria poniendo de manifiesto que el Ayuntamiento capitalino no está poniendo al servicio de sus trabajadores los medios necesarios para el correcto desempeño de sus funciones. En opinión de CC.OO. los bomberos en riesgo que trabajan en la capital se exponen a esta situación de un modo innecesario por culpa de la mala gestión del Ayuntamiento. El sindicato ya ha advertido que no dudará en recurrir a la vía penal en caso de que estas circunstancias no se modifiquen.

La directora general de Presidencia y Seguridad Ciudadana considera que no hay bomberos en riesgo

“Resulta particularmente hiriente que sea la misma directora que hacía oídos sordos al reiterado requerimiento de los bomberos para que cumpliera con la Ley de Riesgos Laborales”, ha subrayado el sindicato en relación a la actitud de Eulalia Guerra, quien aseguraba en unas declaraciones que la información que se ha vertido con respecto al incidente del pasado sábado es ‘alarmista’.

Los bomberos reconocen que, tal como señalaba la directora general de Presidencia y Seguridad Ciudadana, desempeñan un trabajo de riesgo, pero que nuestro trabajo no consiste en ir a tontas y a locas con una manguera y un martillo abriéndonos paso entre excrementos, sino en utilizar herramientas especializadas y sacar el partido a nuestra formación y habilidad en salvar vidas humanas”. Por este motivo, “decir que los bomberos estamos para asumir riesgos desatascando cloacas es desconocer el sentido de nuestra profesión”.

Los bomberos no están para arriesgar sus vidas en actuaciones “que ni en el más remoto de los casos pueden considerarse emergencias” y “decir que los bomberos estamos para asumir riesgos desatascando cloacas es desconocer el sentido de nuestra profesión”. Los bomberos aseguran que el Ayuntamiento está ahorrando a costa de utilizar al cuerpo de bomberos para labores en las que deberían intervenir otros especialistas con el material adecuado y que “de mantenerse en esa actitud, recurriremos a la vía penal para defender la salud e integridad de los bomberos”.

El Ilustrador