El Ayuntamiento de Hermigua es poco transparente

Ciudadanos exige al alcalde que abandone el ‘oscurantismo’ que ha caracterizado su mandato

En numerosas ocasiones se han realizado requerimientos de información sobre expedientes y denuncias urbanísticas que no han obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento de Hermigua. Para Ciudadanos es una vergüenza que “la Defensora del Pueblo haya tenido que afear y denunciar ante Fiscalía la falta de respuesta a sus peticiones de información” por lo que en un comunicado a través de su página web ha exigido al alcalde de Hermigua, el nacionalista Pedro Negrín (CC), y a su equipo de gobierno que “abandonen ya el oscurantismo en su gestión, y no pongan trabas al acceso a la información”.

El Ayuntamiento de Hermigua lleva casi un año sin ofrecer información pública

Desde Ciudadanos Canarias se ha hecho hincapié en que “debe ser obligación de la institución el ser transparente y facilitar las gestiones en este sentido”. Después de casi un año sin obtener información por parte del Ayuntamiento de Hermigua parece contradictorio “Tener un portal de transparencia si a la hora de la verdad se obstruye y se bloquea el acceso a la información”.

En este sentido Ciudadanos señala que dicho portal no ha sido actualizado desde finales de 2016 y exige al grupo de gobierno del municipio gomero que “si no tienen nada que ocultar que no obstruyan el acceso a la información”.

El Ilustrador