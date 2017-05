Arico gasta el doble de lo previsto en salarios

Sí se puede vuelve a denunciar la ‘actitud irresponsable’ del grupo de gobierno



El grupo de gobierno de Arico, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, ha gastado en seis meses el dinero previsto en las partidas presupuestadas para salarios de todo un año. Tras la medida de reducción de sueldos en un 45% aprobada el pasado mes de octubre, que el gobierno no llegó a ejecutar, y la aprobación de un Plan Económico y Financiero en diciembre, que también incumplieron, se ven obligados a dejar de percibir sueldo alguno de la corporación.

Sí se puede critica que la alcaldesa de Arico, Elena Fumero (CC), “incapaz de sacar adelante ninguna solución para los problemas más importantes del municipio, como se ha visto en la gestión del caso de los parques eólicos, se reincorporará a su anterior puesto de trabajo en la administración”. Situación idéntica vivirá el concejal de Servicios Sociales (CCN-CC).

Por su parte, el concejal de Hacienda, Andrés Martínez (PP), el teniente alcalde Juan José Armas (CCN-CC) y la concejala de cultura y fiestas (CCN-PP) “se verán obligados a ir directamente al paro”.

Incumplimientos e irresponsabilidad en Arico

El concejal de la organización ecosocialista en el Ayuntamiento de Arico, Sebastián Martín, señala que esta situación es una muestra más de la irresponsabilidad de Coalición Canaria y Partido Popular: “El desprecio del grupo de gobierno a las decisiones adoptadas por el pleno ha sido total. Advertimos de la situación en octubre y de nuevo en diciembre. No cumplieron el acuerdo, no cumplieron el Plan Económico, no cumplieron sus promesas. Ahora la situación es irreversible. Es una tomadura de pelo a la gente de Arico”.

El Plan Económico y Financiero aprobado en el mes de diciembre incluía una enmienda, a propuesta de Sí se puede, en la que se acordó que el dinero restante de la reducción de salarios del grupo de gobierno se dedicara a fines sociales. “El gasto de ese dinero en sueldos es, por tanto, un incumplimiento más: Arico lleva meses viendo como su gobierno está pendiente de sus sueldos y de sus puestos. No hay gestión municipal, Arico merece mucho más respeto y trabajo”.

