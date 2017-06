Explotación laboral de artistas en Tenerife

CC.OO. denuncia que los sueldos de este colectivo en importantes hoteles y restaurantes están en el umbral de la pobreza

Las condiciones laborales y económicas del sector continúan siendo precarias a pesar que desde 2012 el Convenio Colectivo Estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas obliga a los establecimientos hoteleros a cumplir con una serie de requisitos en materia de salario y horas de trabajo que no se están cumpliendo. En este sentido, CC.OO. destaca que la explotación laboral de artista en Tenerife sigue siendo una triste realidad con la que únicamente sale beneficiada la patronal.

La mayoría de los artistas en Tenerife trabaja como ‘falsos autónomos’

Ofrecen sus servicios a un determinado establecimiento pero éste les exige que sean ellos los que se den de alta como autónomos para ahorrarse la cotización a la Seguridad Social de su salario, que se convierte en una carga de un 30% de los ingresos que el trabajador tiene que destinar a su cuota mensual como trabajador por cuenta propia.

El sindicato advierte que la contratación de artistas en Tenerife en la modalidad de ‘falsos autónomos’ no sólo resulta una práctica ilegal sino que repercute de manera muy negativa en el trabajador que no podrá tener vacaciones o descansos semanales retribuidos, podrá ser despedido sin indemnización ni preaviso y no dispondrá de coberturas básicas como la baja por maternidad, lactancia, enfermedad, etc.

