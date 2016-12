CC buscará acuerdos puntuales

Los nacionalistas negociarán con el Partido Popular y ASG

“Iniciamos un Gobierno en minoría que buscará acuerdos puntales con otras fuerzas políticas para dar estabilidad. Eso nos obliga a buscar el diálogo y el consenso. Y lo vamos a iniciar con el Partido Popular (PP) y Agrupación Socialista Gomera (ASG), sin perjuicio de que podamos llegar a acuerdos puntuales con otros partidos”, ha asegurado José Miguel Barragán.

Acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas

El Secretario General de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) ha explicado también que para los grandes asuntos de Canarias “tendremos la mano tendida, sobre todo cuando se trate de acuerdos que sean de relevancia para todo el Archipiélago. Queremos contar con el máximo apoyo posible en el ámbito del Parlamento de Canarias y para eso empezamos desde hoy ese trabajo y los contactos necesarios”.

Barragán ha apuntado además que desde Coalición Canaria “esperamos que haya una visión de Canarias por parte de todas las formaciones representadas en el arco parlamentario. El hecho de tener un Gobierno en minoría no debe poner en peligro la estabilidad presupuestaria. Es necesario garantizar que contamos con recursos para seguir manteniendo las políticas esenciales en el Archipiélago”.

De cualquier forma el Secretario General indica que será el Presidente del Gobierno quien decida el nuevo equipo de consejeros y consejeras que sustituya a los miembros del partido socialista salientes. Y lo hará “con el respaldo del Partido”, advierte el Secretario General de Coalición Canaria, quien asegura que la designación de los nuevos consejeros “no se hará atendiendo a una cuota territorial, sino que se va a plantear sobre la necesidad de nombrar a los cargos vacantes y comenzar a trabajar cuanto antes”.

Posible vuelta del PP al Gobierno

Respecto a una posible entrada del Partido Popular en el Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán ha declarado que “no solo no lo hemos planteado, sino que el PP ha dicho que no está en condiciones en estos momentos de entrar en el Gobierno”. En cualquier caso, “se trata de buscar la estabilidad institucional de un Gobierno en minoría, que no es ni el primero que ha tenido Canarias ni el primero en el ámbito del Estado en España hoy en día”. De esta forma, Coalición Canaria tratará de buscar “acuerdos puntuales en las conversaciones que podamos mantener con el PP y ASG como primera opción, pero no descartamos que se alarguen en el tiempo.

